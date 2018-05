Parque do Lageado Um dia após confusão homens disparam 27 tiros contra residência "Acontecia um churrasco no momento em que a casa foi alvejada; um homem foi atingido no quadril"

Casa onde parte das cápsulas de pistola 9 milímetros foram localizadas ( Foto: Reprodução/CG News/Saul Schramm

Aproximadamente 27 tiros de pistola 9 milímetros foram disparados por dois homens contra moradores de uma casa, por volta das 23h30 de ontem, quarta-feira (9), na Rua Waldevino Guimarães, no Parque do Lageado, região sul de Campo Grande. Um rapaz de 25 anos foi atingido com tiro na altura do quadril. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono da residência de 25 anos contou que no domingo (5), houve uma confusão na casa dele envolvendo o tio, Gabriel Nolasco Leiva Filho e outro homem. Em razão da confusão, Gabriel foi parar no posto de saúde para receber atendimento médico.

Já na noite de ontem, o dono da casa fazia churrasco para cerca de cinco convidados, quando um homem conhecido como Júnior do Dom Antônio bateu palmas perguntando por Gabriel. Ele foi informado de que o rapaz não morava mais no local. Na sequência, o dono da casa passou a ouvir vários tiros. Houve tumulto e um dos convidados foi atingido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro à Santa Casa.

Testemunhas relataram que o atirador subiu sobre o muro para fazer os disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram em alta velocidade em um carro. No terreno de uma das casas vizinhas, foram encontradas 27 cápsulas de munição 9 milímetros. Também foram localizados projéteis em uma casa vizinha. Um carro que estava estacionado foi atingido por disparos.

Segundo o delegado Rodrigo Camapum, que atendeu a ocorrência, tudo indica que os atiradores estão envolvidos na confusão que aconteceu na casa dias antes. A pistola utilizada tem capacidade de 12 a 15 tiros. Ou seja, pela quantidade de tiros, foi trocado o cartucho ou os atiradores estavam com duas armas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.