Justiça Um dos 'Pitboys' que espancaram jovem por urinar em carro, vai a juri popular na Capital 'Acusado vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motívo fútil'

Foto: Reprodução

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, decidiu levar a júri popular o jovem Jhonny Holsback, 21 anos, por tentativa de homicídio, por motivo fútil, mediante de meio cruel e sem dar chance de defesa a Samuel Acosta Gomes, 20, que urinou no veículo do jovem, em outubro de 2016.

O magistrado ainda desclassificou o crime de tentativa de homicídio doloso para Alessandro Ronaldo Mosca Júnior e José Guilherme do Carmo Weiler, por discordar da acusação. Além disso, determinou a improcedência da denúncia contra Eduardo de Paula Mendonça Filho, "uma vez que não há indícios suficientes da autoria quanto à prática do crime de tentativa de homicídio".

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP-MS), no dia 18 de setembro de 2016, todos os envolvidos estavam em uma festa, quando Samuel e os amigos foram embora. Durante o percurso, a vítima urinou em um veículo, atingindo também o carro de Jhonny e José Guilherme.

Dois jovens viram e ligaram para Jhonny, avisando do ocorrido. Ele, José Guilherme, Alessandro e Eduardo foram até o estacionamento e, em seguida, foram até a casa do amigo de Samuel e aguardaram a chegada da vítima.

VÍDEO DA AGRESSÃO:

Ao se aproximarem do local, Samuel e os amigos perceberam a aglomeração de pessoas e fugiram. Mas os acusados perseguiram a vítima e logo a alcançaram. Alessandro deu início às agressões, dando chutes contra a vítima.

Em seguida, Jhonny também começou a desferir diversos chutes, socos e tapas contra Samuel. Em certo momento, aplicou um "mata-leão", que o deixou inconsciente. Mesmo assim, o acusado ainda chutou a cabeça do adversário, parando as agressões quando foi impedido por outras pessoas.

José Guilherme também participou das agressões, golpeando várias vezes a vítima. Eduardo prestou auxílio material e moral a Jhonny, ao dar carona até o local das agressões. Conforme o MP-MS, os acusados Jhonny, Alessandro e José Guilherme agiram por motivo fútil, por agredir a vítima por ela ter urinado nos veículos de dois deles. Ainda não foi marcada a data do julgamento.