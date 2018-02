Corumbá Um jovem morre esfaqueado e mascarados tentam 2º homicídio durante carnaval 'Relatou ter sido ferido por duas pessoas que usavam máscaras'

Jean José da Conceição, de 17 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma festa de Carnaval, na madrugada desta segunda-feira (12), em Corumbá, a 419 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu em frente ao palco de shows montado na Praça Generoso Ponce, por volta das 5h.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida no pescoço e levada para o pronto-socorro local, mas não resistiu e morreu. A suspeita é de que uma briga entre gangues tenha motivado o crime.

Um jovem de 19 anos, suspeito de ter cometido o crime, está preso. Ainda segundo a PM, o policiamento no local foi realizado das 20h de ontem (11) até às 6h desta segunda. O show, que deveria ter acabado às 4h30, de acordo com a programação, se estendeu até 5h informou a PM.

Mascarados

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município pantaneiro, um outro esfaqueamento aconteceu por volta das 4h30, também nas proximidades do palco do evento. A vítima, um jovem de 23 anos, relatou ter sido ferido por duas pessoas que usavam máscaras.

Ele foi socorrido e encaminhado consciente e orientado ao pronto-socorro, com perfurações no abdômen e no lado direito do tórax. A Polícia Civil investigará os acontecimentos.