Corumbá Um morre e dois ficam feridos em briga generalizada no Popular Nova

Vítima de homicídio, Josias tinha 22 anos

Uma briga generalizada em frente a uma conveniência, na praça do bairro Popular Nova, parte alta de Corumbá, acabou em morte na manhã deste domingo, 27 de janeiro. Josias Martins Ramos Freitas de Luque, 22 anos, foi morto a facadas. Mesmo golpeado, ele ainda caminhou até a alameda Levino Albino, onde entrou no quintal de uma residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso aconteceu às 07h20. Um grupo, alguns parentes, bebia quando a confusão começou. Na praça, equipe da Polícia Militar encontrou quatro pessoas ainda em vias de fato - duas irmãs e dois homens. Um quinto envolvido, de 21 anos, encontrado alguns metros à frente, levou duas facadas no rosto. Ele foi socorrido e removido para o pronto-socorro municipal.

Segundo o registro policial, esse rapaz teria sido esfaqueado por uma das mulheres, de 20 anos, que é prima dele. Ela confessou a autoria e estava com um corte profundo na mão direita. A irmã dela, de 19 anos, a teria golpeado durante a briga. Em relação a Josias, a mulher afirmou que viu quando outros dois homens, que são conhecidos na região, deram os golpes de faca nele.

Nas imediações de onde tudo aconteceu, a PM encontrou uma arma de brinquedo e uma faca pequena de cabo azul. Três boletins de ocorrência foram registrados na Polícia Civil, mas nenhum deles informa os motivos da briga. A Polícia deve ouvir os envolvidos e testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte de Josias de Luque. Os suspeitos, citados por uma das envolvidas no caso, não foram localizados pela Polícia Militar.