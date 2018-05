Campo Grande Um morre e outro fica ferido em execução no Jardim Batistão Suspeitos estavam em Kadett e atiraram ao ultrapassar moto

Por: Correio do Estado

Foto: Álvaro Rezende/Correio do Estado

Um jovem de 19 anos foi morto com dois tiros na madrugada de hoje (31), na avenida Nasri Siufi, no Jardim Batistão. Identificado como Victor Hugo, a vítima estava em uma moto e o garupa, chamado Miguel, de 19 anos, também foi baleado e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a delegada Franciele Candotti, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, nenhuma das duas vítimas dos disparos tinha passagem pela polícia. “Eles estavam na moto e os autores, pelo menos dois, em um Kadett atrás. Eles dispararam por trás e quando ultrapassaram a moto também. Os jovens já encostaram a caíram do veículo em seguida”, contou.

Feridos, os jovens foram socorridos. Victor Hugo, com dois disparos, morreu no local e Miguel, vítima de três tiros, foi encaminhado para a Santa Casa.

Logo após os disparos, cerca de 1 quilômetro a frente, o Kadett bateu no meio-fio e uma das rodas saiu. “O carro foi encontrado com os estofados da frente queimados. Acreditamos que eles tenham tentado colocar fogo para queimar provas. O carro não tinha restrição”, completou a delegada.

Ainda segundo a delegada, não há informações se o caso foi acerto de contas. Os suspeitos, por enquanto, não foram identificados pela polícia.