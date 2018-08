Tráfico de drogas Uma tonelada de maconha que saiu de Dourados é apreendida em SP

Foto: Priscila Mota/TV TEM

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 03 de agosto, cinco pessoas suspeitas de tráfico de drogas, transportando uma tonelada de maconha, na zona rural da cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo.

Segundo informaçes da Polícia Civil, a droga estava camuflada em meio à carga de adubo transportada em um caminhão, que teria como destino final o município de Cabreúva.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita é de que o grupo tenha saído da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, na última segunda-feira, dia 30 de julho. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Judiciária.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Itu, em São Paulo, para onde os suspeitos foram levados, e permanecem presos à espera por audiência de custódia que será realizada neste sábado (4). A droga foi apreendida.