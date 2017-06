Piratininga Universitário rouba chocolates para pagar faculdade e acaba preso "No total, são quase R$ 2,1 mil levados em mercadoria"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Bruno Henrique Paulo Risse (21), foi preso após ao ser flagrado furtando chocolates em um atacadista na Avenida Costa e Silva, na região da Vila Piratininga, na noite desta quarta-feira (21) em Campo Grande.



Segundo registro o acusado confessou o crime e ação em um outro estabelecimento, segundo ele cometido para poder pagar sua faculdade. No total, são quase R$ 2,1 mil levados em mercadoria.

Segundo a polícia, Bruno foi detido pelos próprios funcionários, que perceberam ele tentando fugir com quase R$ 1,45 mil em guloseimas e conseguiram lhe segurar.



O acusado confessou o crime. Disse que revenderia os produtos para poder pagar as mensalidades do seu curso superior. De acordo com a polícia Bruno mantinha em um quarto de hotel na região da Rodoviária um estoque de doces que havia furtado na terça-feira (20), em um atacadista da Avenida Costa e Silva, no Jardim Jacy, região sul da Capital.



Os policiais foram até o local e encontraram as caixas de isopor e sacolas onde o universitário escondia outros R$ 600 em mercadorias.



Ao todo, foram recuperados barras de chocolates, caixas de bombons, pacotes de bala e até potes de creme de avelã. Também foram apreendidos notebooks e celulares do acusado.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, onde Bruno foi indiciado.



A polícia não informou o curso e a instituição onde o acusado estudava. Também não foi revelado a forma como ele revendia os produtos. Risse não tem passagem anterior pela polícia.