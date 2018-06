Jardim Aeroporto Usando a moto do pai, jovem morre ao bater em muro "O impacto no muro foi fatal"

Vestígios do acidente ainda podem ser visto do no local da colisão Foto: Reprodução/Paulo Francis

O rapaz identificado como sendo Joelson Rezende Silva, 19 anos, morreu na madrugada de ontem, domingo (10) ao bater no muro de alvenaria de uma residência no Bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Por volta das 3h da madrugada de hoje, segunda-feira (11), quando o jovem perdeu a direção da Honda CG Titan 125 Fan no cruzamento das ruas Padua Gazal com José Barbosa Rodrigues. O impacto no muro foi fatal, cabendo a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) somente constatar o óbito e encaminhar o caso a perícia técnica criminal.

Segundo boletim de ocorrência, Joelson utilizava moto pertencente ao seu pai. Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro o fato foi registrado como "acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima". Investigação ficará a cargo da 7ºDP, localizada no Jardim Panamá. (Com CG News).