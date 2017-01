PMA Usina é multada em R$ 20 mil por funcionar sem documentação ambiental

Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizavam fiscalização no município e autuaram uma empresa de ferro liga que funcionava em desacordo com a legislação ambiental. A usina desenvolve atividades de usinagem de ferro, na antiga estrada do Urucum, e o relatório de licença de operações encontrava-se vencido.

A empresa instalada em Corumbá foi autuada administrativamente na última quarta-feira (18) e multada em R$ 20.000,00 por não apresentar relatório ou informações dentro do prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente. A PMA interditou as atividades e os responsáveis também responderão por crime ambiental. (Com assessoria)