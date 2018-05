Sentença Vai a júri popular homem que matou mulher a tiros no Sayonara "Ela foi atingida com quatro tiros de revólver calibre 38"

Foto: Reprodução/Campo Grande News

Nesta terça-feira (22), vai a júri popular, Valdemir Almeida de Araújo, acusado de matar a mulher de 40 anos a tiros, na noite do dia dia 24 de setembro de 2015, na Rua Lerverno de Queiroz, no Jardim Sayonara, em Campo Grande. O réu também será submetido a julgamento pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o Ministério Público, o réu e Isabel de Oliveira Almeida moravam juntos por aproximadamente nove anos tendo duas filhas em comum. Isabel tinha, ainda, três filhas de outro relacionamento. No dia do crime, a vítima consumia bebida alcoólica em um local próximo a casa, na companhia de amigos e das três filhas, quando o acusado apareceu, pedindo-lhe que fosse embora, porém a vítima se negou.

Logo em seguida, Isabel optou voltar para a casa e, passado alguns minutos, o acusado retornou, dando início a uma discussão, que terminou com os disparos de arma de fogo. Uma das filhas de Isabel gritou por socorro após os disparos, instante em que o réu fugiu, com a arma de fogo em punho. Enquanto, a vítima ficou agonizando na cozinha da residência. Ela foi atingida com quatro tiros de revólver calibre 38.

A filha, então, saiu pela rua, procurando ajuda dos vizinhos, que acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar. A vítima foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O réu responde ao processo em liberdade.