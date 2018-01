“Valentão” provoca guarnição da PM chamando os policiais de Pé de Porco – Foi Preso por desacato A Guarnição estava efetuando rondas no Bairro Cascatinha quando foi desacatada pelo valentão morador de Maracaju

Por volta das 21h40min de sábado(27), quando a Guarnição da Policia Militar de Sidrolândia, estava efetuando rondas pela Rua Antônio Ferreira Almeida no Bairro Cascatinha, a viatura ao cruzar por um aglomerado de pessoas, um deles disse “Olha os Pés de Porco”, identificado posteriormente como sendo A.S.C. morador da cidade de Maracaju. A guarnição da PM retornou e realizou a abordagem policial, verbalizando para que o autor se levantasse e colocasse as mãos sobre a cabeça, mas ao receber as ordens padrões para ser abordado, o “VALENTÃO” questionou a equipe PM dizendo que não iria levantar as mãos e tão muito menos se levantar de onde estava.

De forma continua a Guarnição PM deu continuidade as ordens de abordagem, cada vez de forma mais enérgica, onde o mesmo então decidiu se levantar, porém se posicionou a frente da equipe PM de forma hostil, dizendo que não iria a lugar nenhum, em ação continua de verbalização, o homem continuou a desobedecer e caminhou contra a equipe policial de forma a afrontar o posicionamento tático da equipe, em dado momento quando ameaçou de fato investir contra a guarnição, foi então necessário desferir um disparo de calibre 12 com munição de bala de borracha (elastômero) ao solo e em continua verbalização para que o mesmo acatasse as ordens, porém novamente o autor se alterou e se voltou contra os policiais pela segunda vez, sendo necessário efetuar um segundo disparo que atingiu o mesmo no tornozelo esquerdo.

O “Valentão de Maracaju” foi algemado, preso e encaminhado para a Delegacia de Policia, onde irá responder por Desacato, Resistência a Prisão e Desobediência, segundo informações, ele se arrependeu e pediu desculpas aos policiais.