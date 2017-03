Caarapó "Vaquinha" mata homem após "tomar uma" com a vítima Após sacar o canivete disse; “olha que eu tenho para matar você”

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Com 58 anos homem morreu após ser atingido com um golpe de canivete na região do tórax, por volta das 22h de domingo (26), em um bar de Cristalina, distrito de Caarapó, distante 283 quilômetros de Campo Grande. Jair Delmiro da Silva chegou a ser socorrido, mas já chegou morto no Hospital São Mateus.

De acordo com boletim de ocorrência, testemunha relatou que por volta das 20h a vítima e o suspeito Edson Pereira dos Santos, conhecido como 'Vaquinha', bebiam no local até o que dono do estabelecimento começou a fechar o bar.

A vítima e o autor, então, sentaram em uma das mesas de concreto na calçada e continuaram consumindo bebida alcoólica até que do nada, Edson tirou um canivete do bolso, abriu e disse: “olha que eu tenho para matar você”.

A testemunha ainda tentou intervir, mas sem sucesso. Jair foi ferido com um golpe na região do tórax. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados. Até o fechamento deste texto não havia informação se o suspeito havia sido preso.