Operação Varredura na Máxima conta com soldados do Exército e monitoramento de ponta

O Comando Militar do Oeste iniciou, na manhã desta quarta-feira (15), em articulação com o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a Operação Varredura no Complexo Penal da Máxima, em Campo Grande-MS, em cumprimento ao Decreto Presidencial de 17 de janeiro, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem no Sistema Penitenciário Brasileiro.

Esta operação atende solicitação do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, que pretende com a ação manter uma situação de paz, tranquilidade e normalidade no âmbito da sociedade sul-mato-grossense. Com um efetivo de cerca de 500 militares, o Exército Brasileiro cumprirá a missão específica de realizar vistorias para detecção e apreensão de armas, celulares, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos enquanto no regime.

O governo do estado ressalva que isso deve contribuir para o restabelecimento da ordem pública no presídio, sem travar contato com os detentos. Juntamente com os militares do Exército, estarão envolvidos nesta operação agentes dos Batalhões de Choque, de Operações Especiais e de Trânsito da Polícia Militar (PMMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Advocacia-Geral da União (AGU) e Ministério Público (MP).

Foto: Reprodução/Web

A operação conta ainda com um maciço suporte tecnológico proporcionado pelos meios do Projeto SISFRON (Sistema de Monitoramento de Fronteiras) existentes no CMO. Estes meios vão desde viaturas de Comando e Controle com acesso à internet e ligação rádio com os militares que executam as vistorias, passando por aeronaves (helicópteros) com transmissão direta de vídeo (Sistema Olho da Águia), e sistema de transmissão de vídeo individual por rádio (TVP), com o qual cada militar que realiza a vistoria no presídio gera imagens, em tempo real, para os terminais das viaturas de Comando e Controle.

De acordo com as entidades envolvidas o emprego da tecnologia neste tipo de operação confere uma melhor consciência situacional (percepção da realidade) das ações, proporcionando ao comando, subsídios atualizados à decisão e à capacidade de intervenção imediata, além de conferir ainda mais lisura às ações desenvolvidas. Serão empregados ainda nas vistorias, cães farejadores, aparelhos tipo scanner, detectores de metal, drones e uma gama de equipamentos de dotação do Exército e da Polícia Militar de modo que a operação inter-agências possa conduzir ao bom cumprimento da missão, em prol da paz social do povo sul-mato-grossense. (Com assessoria).