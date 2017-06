Interior Vazamento de gás amônia de cervejaria afeta 300 residências em Corumbá

Foto: Reprodução/TV Morena

O vazamento de gás amônia em uma cervejaria desativada de Corumbá, município distante 415 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, afetou cerca de 300 residências na tarde desta quinta-feira (8).

A fábrica fica no Bairro Cervejaria e, conforme informou o Corpo de Bombeiros, muitos moradores tiveram de deixar as residências por causa do risco de intoxicação.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o vazamento foi causado por um funcionário que estava fazendo a manutenção no local e cortou o cilindro do gás. O dono da cervejaria disse aos bombeiros que estavam fazendo a remoção dos equipamentos para serem levados para Toledo (PR).

Os bombeiros utilizaram uma mangueira de alta pressão para não deixar a amônia se espalhar. De acordo com os bombeiros, o cilindro danificado tem capacidade para 400 litros.