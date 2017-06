Fatalidade Veículo capota deixa três mortos e três feridos ao cair de ponte na BR-163 "A polícia identificou três sobreviventes; uma criança e uma mulher e um rapaz"

Quatro pessoas morreram depois de o veículo em que estavam capotar e cair de uma ponte sobre o rio Maracaí, na BR-163, em Itaquiraí, - cidade distante 410 km de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta de 7h30 e o resgaste foi relizado pela equipe do corpo de bombeiro e duraram até as 9h40 da manhã de quinta-feira (29).

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, entre as vítimas há crianças, mas ainda não se sabe quantas e nem as idades. O carro seguia pela rodovia, quando saiu da pista, capotou e caiu da ponte, no rio.

O veículo afundou completamente estava sendo retirado da água por um guincho da CCR MSVia. Os ocupantes do veículo morreram afogados. Corpo de Bombeiros trabalham no resgate dos corpos e procuram se há pessoas com vida no local.