Tráfico Veículo furtado em MG é apreendido 'cheio' de maconha em MS "Um rapaz de 20 anos foi preso. Um segundo suspeito fugiu"

Foto: Tabletes de maconha no porta-malas do carro apreendido em MS

Um carro furtado em Minas Gerais foi apreendido com maconha em Mato Grosso do Sul, no fim da tarde de ontem, domingo (15). O motorista fugiu e o passageiro, de 20 anos, foi preso.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado na BR-163, em Rio Brilhante, a 150 quilômetros de Campo Grande. Dentro do carro e no porta-malas os policiais encontraram diversos tabletes de maconha.

Durante a abordagem o motorista fugiu e o passageiro foi preso. Ele disse à PRF que não conhecia o condutor do carro e que pegaram o veículo em Ponta Porã, já carregado com o entorpecente.

Segundo a PRF, o rapaz contou ainda que apenas seguia ordens recebidas por celular. Ele é morador em Conquista (MG) e o carro havia sido furtado em Divinópolis (MG), em 27 de fevereiro deste ano.