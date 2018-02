Sequestro Veículo roubado de casal é recuperado na rota da fronteira com a Bolívia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da tarde deste sábado o veículo modelo Voyage roubado de um casal de Campo Grande na noite de ontem. O carro foi encontrado abandonado na BR-262, em Miranda, aparentemente por pane elétrica. As vítimas, identificadas como Maria Eduarda Façanho Leão, de 21, anos, e Eduardo Marques Rocha, 26, haviam sido sequestradas e foram liberadas pela manhã.

De acordo com a PRF, o Voyage ainda estava com a chave na ignição. Com base na rota adotada, a suspeita é de que os autores tivessem a intenção de chegar à fronteira com a Bolívia. Foram feitas buscas pela região, mas nenhum deles foi encontrado. O veículo foi encaminhado para a Polícia Civil em Miranda, e deverá passar por perícia e ser devolvido ao proprietário.

OS FATOS

Após quase 11 horas de buscas, a polícia encontrou o casal de jovens. Eles estavam desaparecidos desde a noite de ontem, quando foram levados por criminosos em roubo de veículo no bairro Amambaí, em Campo Grande. Os jovens estavam dentro de Voyage, quando dois criminosos se aproximaram e bateram na porta do motorista exigindo que fosse aberta. Os ladrões entraram no carro e fugiram com as vítimas. O casal foi localizado no bairro Campo Belo.