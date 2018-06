Miranda Veículos batem de frente pegam fogo e dois homens morrem Outras três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu

Luiz Guido Jr.

Dois homens ainda não identificados morreram em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira, na BR-262, em Miranda. Os automóveis, um modelo Fiesta e outro Prisma, bateram de frente perto do Posto Pioneiro, deixando outras três pessoas feridas, uma em estado grave.

Conforme apurado, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Porém, informações apontam que o Fiesta seguia no sentido Miranda e o Prisma rumo a Aquidauana. De acordo com a polícia, por conta do impacto, houve explosão que incendiou os veículos, mas terceiros que estavam por perto usaram extintores para apagar o fogo.

Um homem que estava no Fiesta morreu no local, e três pessoas foram encaminhadas para Aquidauana, dentre as quais duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma pelo Corpo de Bombeiros. A outra vítima, que estava no Prisma, foi encaminhada para Miranda, mas não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil fazem levantamentos no local.

Colaborou Luiz Guido Jr.