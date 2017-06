Fronteira Venda de cédulas de reais falsos e diplomas e investigada pela policia

Vendas de cédulas de reais falsos e diplomas em redes sociais são investigados pela policia na região de fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.

Agentes policiais iniciaram uma investigação durante o final de semana a fim de identificar supostas vendas de cédulas de reais falsos e diplomas, que um individua estaria oferecendo via o aplicativo “Whatsapp” na região de fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.

As cédulas e os diplomas teriam sido oferecido em um grupo do aplicativo pela que os agentes da policia teriam já informações necessárias para a prisão do autor da venda pois o mesmo estaria cometendo vários crimes punidos na Lei.

Os agentes policiais que atuam na região de fronteira, iniciaram o monitoramento das redes sociais a fim de combater as organizações criminosas que atuam nas regiões de fronteira com a venda de armas, trafico de pessoas e drogas, além de outros delitos conexos.