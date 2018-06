Dourados Vendedor de espetinhos é baleado após discussão com desconhecido

Foto: Adilson Domingos

Homem identificado como João Eduardo Neves Martins, 22, foi baleado no pescoço na noite deste sábado (9) após discussão com desconhecido no ponto em que comercializa espetinho, localizado na Rua José Roberto Teixeira, região do Jardim Flórida.

Segundo informações, a vítima estaria conversando com o desconhecido a bordo de uma motoneta. Eles teriam discutido, momento em que o suspeito sacou um revólver e disparou contra a vítima.

O tiro atingiu o lado esquerdo do pescoço de João Eduardo, que foi levado consciente para o Hospital da Vida por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O estado de saúde do rapaz ainda não foi divulgado e o autor do tiro não foi preso.