São Gabriel do Oeste Vestido de palhaço, homem é preso portando arma de fogo e grande quantia em dinheiro "Foi preso com uma pistola calibre 380 com 13 munições intactas, além de R$ 2,5 mil"

Por: Campo Grande News/Reproduzido por Tero Queiroz 09/07/2018 às 09:47 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Polícia Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado portando uma pistola calibre 380, na avenida Getúlio Vargas, esquina com a Mato Grosso do Sul, centro de São Gabriel do Oeste, a 140 km de Campo Grande. O flagrante aconteceu neste fim de semana. De acordo com Idest, os policiais militares realizavam policiamento na avenida Getúlio Vargas, quando foram chamados para atender ocorrência de porte de arma. No local informado os policiais viram o autor vestindo uma fantasia de palhaço. Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito tentou jogar a arma embaixo de um veículo, mas foi imobilizado e algemado. Os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com 13 munições intactas, além de R$ 2,5 mil em dinheiro. O autor foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil. *Fonte: por Danielle Valentim