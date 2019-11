CAIOBÁ Vida criminosa e rixa em presídio pode ter motivado execução de açougueiro Gyllyan cumpria pena por tráfico na Gameleira quando foi encontrado desacordado com várias lesões

Perícia encontrou 18 perfurações no corpo Foto: Paulo Francis/Campo Grande News

A polícia apura se o açougueiro, Gyllyan Castilho Ramos, de 33 anos, assassinado ontem, 06 de novembro, no Portal Caiobá, em Campo Grande, foi executado por uma rixa que teve no ano passado, enquanto estava preso no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. O homem tinha passagens por tráfico de drogas e roubo e estava em liberdade, até ser executado a tiros ontem.

Em condicional, Gyllyan trabalhava em um açougue no Caiobá. Segundo a polícia, na tarde de ontem, dois suspeitos em uma motocicleta preta dispararam cerca de 18 tiros contra a vítima, o homem morreu em frente a uma casa da Rua Rosa Abussafi dos Santos, próximo ao cruzamento com a Jeromyta Maria de Souza.

A vida criminosa de Gyllyan começou em 2005, quando foi preso com 53 cápsulas de cocaína no estômago em ônibus em Miranda, pelo flagrante foi condenado a 3 anos de prisão. Em 2007 foi preso por assaltar o cobrador de uma funerária no Residencial Oliveira, dessa vez pegou nove anos em regime fechado. Quando progrediu de regime, já em 2012, foi flagrado tentado entrar com maconha e cocaína dentro da Gameleira.

Suspeita-se de vingança ligada a seu período na Gameleira, porquê enquanto esteve preso lá por roubo, Gyllyan sofreu tentativa de homicídio. Foi encontrado desacordado com várias lesões pelo corpo e marca de enforcamento.

Segundo o delegado Giulliano Carvalho Biacio, da 6ª Delegacia de Polícia Civil. “Foram apreendidos no local 19 cápsulas e 3 projéteis de pistola 9 milímetros”, detalhou o delegado.

Um dos suspeitos já foi identificado e a polícia realiza buscas pela cidade.

*Com informações do Campo Grande News.