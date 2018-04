Gury Marques VÍDEO: colisão entre motos deixa duas vítimas gravemente feridas "A equipe de socorro do Samu chegou e presta primeiros socorros as vítimas"

Foto: Yhgor Chagas - Jornalista de Rio Verde

Acidente grave envolvendo duas motocicletas acontece a poucos minutos na Av. Gury Marques, neste domingo, 08/04, próximo a Rodoviária de Campo Grande. As vítimas estão deitadas ao solo e segundo testemunha, são dois homens. É possível ver bastante sangue escorrendo da cabeça de uma das vítimas. De acordo com o leitor do MS Notícias, parece bastante grave a estado dos envolvidos na colisão.

Ficamos no aguardo de maiores informações e repassaremos a você leitores assim que obtivermos.