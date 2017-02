Facção criminosa Vídeo de execussão não amedronta e rapaz agride guarda e diz ser da facção do "CV"

Foto: Arquivo/MS Notícias

Sete homens cercaram um Guarda Municipal de 29 anos e o agrediram com chutes e socos quando a vítima saía do posto de serviço, por volta das 23h desta quarta-feira (22), na Rua Vasconcelos Fernandes, no Bairro Amambaí, próximo a rodoviária velha, em Campo Grande.

Um dos agressores, identificado como sendo Maycon Carvalho de Almeida (26), acabou sendo preso. Na delegacia, ele ameaçou a vítima e disse que faz parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Conforme boletim de ocorrência, o servidor contou que após terminar seu turno de trabalho, na unidade de patrulhamento ciclístico, seguia uniformizado para o ponto de ônibus, quando foi atacado pelas costas, pelo grupo.

O servidor relatou ainda que escutou um dos suspeitos dizer: “é guarda, pega ele”. Em seguida foi golpeado com chutes, socos, foi lançado ao chão, mas conseguiu se levantar e lutou com um dos agressores.

A situação chamou atenção dos moradores da região, que foram até o posto da guarda, próximo ao local, e pediram por socorro. Quando uma equipe chegou, os agressores fugiram. Apenas Maikon, que lutava com a vítima ficou. Ele foi preso e na delegacia continuou ofendendo o servidor.

E mesmo após a grande divulgação do vídeo em que o rapaz que seria um possível integrante da facção criminosa Comando Vermelho, deixar mensagem para que os integrantes da facção que estivessem em Campo Grande fossem embora, Maikon não se amedrontou e ainda proferiu ameaças contra o guarda municipal, disse fazer parte do Comando Vermelho e que quando saísse da delegacia iria atrás da vítima 'cobrar a mão'.