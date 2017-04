Dívida de drogas Vídeo mostra "Cabelo" tentando assassinato e acaba perdendo a 'Liberdade' "Cabelo foi preso em fragante logo após o crime"

Foi identificado como sendo Waldiney Gamarra Boabaid da Silva de 26 anos, o jovem que foi baleado na noite da terça-feira (18) na Rua dos Barbosas, no Bairro Amambaí, região central de Campo Grande. A vítima transitava na rua, quando um homem saiu de trás de uma árvore e efetou vários disparos.

O suspeito de cometer o crime, João Paulo Neves Dultra também de 26 anos, conhecido como Cabelo ou Liberdade, foi preso em flagrante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz que foi atingido por ao menos quatro tiros foi levado ainda com vida à Santa Casa.

Após o crime, testemunhas informaram que o suspeito havia fugido em um veículo Ford Ka azul metálico. Mesmo ferido, a vítima também conseguiu informar o nome do autor e as características dele. Em rondas, equipes da Guarda Municipal localizaram João Paulo e o automóvel em uma casa no Bairro Coronel Antonino. João Paulo tem várias passagens pela polícia e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A arma usada no crime ainda não foi encontrada.

A vítima era foragida do sistema prisional. O crime foi motivado por causa de uma dívida de drogas, que Waldiney tem com o autor. Ainda conforme relatos da vítima à polícia, João Paulo é membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A assessoria do hospital informou que os rapaz deu entrada as 22h09 da noite de ontem, com ferimentos a bala no tórax, perna, tíbia e fêmor direito. Ainda de acordo com o hospital a vítima já realizou exame de raio x e aguarda cirurgia na ala vermelha do hospital.

Após os disparos, o autor correu para a Avenida João Rosa Pires, onde um comparsa o esperava de carro. O crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas.

O caso foi registrado na Depac Centro. Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Mlitar e Civil foram acionadas.

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento exato do crime.

Veja o vídeo: