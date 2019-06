SUSTO Vídeo mostra chamas se alastrando ao lado de condomínio nesta madrugada Casas foram tomadas por fumaça após incêndio em terreno baldio

Foto: Reprodução

Um terreno abandonado ao lado do Condomínio Residencial Apoena Meireles, no bairro Coronel Antonino, tirou o sono de moradores após ser incendiado na madrugada de hoje (10), a altura das chamas causou medo em moradores do residencial que filmaram a propagação do fogo. A suspeita é que trata-se de incêndio criminoso. Segundo os moradores, equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande demoraram cerca de uma hora para chegar ao local.

Ainda segundo os moradores, por volta das 19h de ontem (09), os Bombeiros já haviam controlado fogo no mesmo terreno. Na ocasião as chamas foram controladas, mas as chamas foram reacesas por volta das 00h00.

O dono do espaço, de aproximadamente 1 hectare, já teria sido notificado pelo abandono, mas a situação continua se repetindo. confira o vídeo feito no momento em que as chamas se alastravam. Algumas residências ao redor foram tomadas por fuligem e fumaceiro.

VEJA O VÍDEO