FRONTEIRA Vídeo mostra momento em que coordenador de faculdade é executado Vítima foi executada a luz do dia nesta quarta-feira (10)

Foto: Reprodução/Direto das Ruas

O sistema de segurança de um estabelecimento próximo ao local onde Hector Ruiz Duarte, de 44 anos, foi assassinado nesta manhã (10), registrou o momento em que ele foi executado por um pistoleiro que chegou em um moto, no cruzamento da Avenida Tenente Herrero com a Rua Alberdi, no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã (MS).

Ruiz para sua caminhonete Toyota Hilux no semáforo, momento em que surpreendido pelo motoqueiro que para próximo ao veículo e dispara várias vezes, na sequência ele foge. Alguns populares aos arredores presenciam toda a ação.

Conforme a polícia paraguaia, 14 cápsulas de pistola 9mm foram recolhidas no asfalto.

O MS Notícias havia informado pela manhã que Ruiz era professor, mas segundo apurado ele era coordenador do curso de agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias de Pedro Juan Caballero.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da cidade.