Cenas Fortes VÍDEO: Motoqueiro trafega na contramão e bate de frente com carro "A PRF afirmou que era uma tragédia anunciada"

Foto: Reprodução

Um homem gravou imagens de um acidente pouco depois do meio-dia desta terça-feira (9) onde um motociclista voa sobre um carro na BR 020, no Distrito Federal, entre Formosa (GO) e Brasília. O motociclista morreu na hora.

O vídeo mostra que o motociclista seguia pela contramão, no sentido Brasília. Testemunhas disseram que ele havia bebido em um restaurante da rodovia durante o almoço. O homem que fez as imagens disse que percebeu a forma como a moto era pilotada, por isso gravou.

No áudio é possível ouvir o homem falando:

"- O cara é muito doido. Eu tô indo numa via e ele tá seguindo na outra, gente. Um absurdo.

É muita coragem e sorte, né?

- Eita ferro! Deus do céu, Deus do céu!"

A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local pouco depois do acidente. Segundo o agente Petterson de Oliveira, a PRF foi alertada sobre o comportamento do motociclista, mas não conseguiu interceptá-lo a tempo de evitar o acidente.

"Não deu tempo da gente chegar aqui e aconteceu esse acidente. Já era uma tragédia anunciada."

Segundo a PRF, o motociclista tinha 50 anos. Cerca de cinco minutos antes do acidente os policiais haviam recebido denúncias de que ele acabara de sair embriagado de um restaurante no quilômetro 57 da BR 020 e estava seguindo para Brasília na contramão.

Além da moto, o acidente envolveu dois carros. De acordo com os policiais, três pessoas ficaram feridas, duas com lesões leves e uma com lesões mais graves, mas nenhuma corre risco de vida.

Veja o vídeo do exato momento da colisão: