IMAGENS FORTES VÍDEO: O que parecia 'brincadeira' termina com morador de rua matando colega a pauladas "As imagens foram registradas por um celular e mostra o momento exato em que o homem é atingido na cabeça e cai no chão. Na sequência, leva outro golpe na cabeça"

Foto: Reprodução

Um vídeo que foi gravado por um cidadão que estava próximo a Praça da Fé, região central da cidade de Nova Ubiratã (480 quilômetros de Cuiabá) deixou a população “chocada”. O motivo do desentendimento ainda é desconhecido.

O homem que aparece levando uma paulada na cabeça, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar de Sorriso . As imagens foram registradas por um celular e mostra o momento exato em que o homem é atingido na cabeça e cai no chão. Na sequência, leva outro golpe na cabeça.

A identidade da vítima ainda não foi revelada, mas populares afirmaram que ambos são moradores de rua e estavam sob o efeito de bebida alcoólica.

Conforme as imagens, o homem de cabelo grisalho e camisa azul clara com um pedaço de pau vai atrás do outro que está desarmado. O homem de camisa azul escura e boné corre e se arma com um pedaço de madeira.

Assim que o outro se aproxima, desfere o golpe, acertando a cabeça do desafeto. De imediato, a vítima cai no chão sem movimentos. O rapaz de boné ainda desfere outro golpe, causando um enorme ferimento na testa da vítima. Populares que estavam no local ficaram chocados com a cena. Contudo, ninguém interviu.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor, Lamartine da Silva, 50 anos, em flagrante. A vítima foi levada para o hospital de Sorriso, onde teve a morte confirmada pela equipe médica.

Veja o vídeo: