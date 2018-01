Revellon Virada agressiva; Mãe tenta defender filha leva três facadas e mata convidado "Mãe ao tentar defender a filha esfaqueou um homem no pescoço, o homem acabou morto e a mãe levada a Santa Casa"

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Foi por legitima defesa que Rosângela da Silva dos Santos (33), matou o servente de pedreiro Edivânio Teodoro da Silva (32), segundo a Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de ontem (31), na Rua Senador Vergueiro, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A mulher, atingida com três facadas, ao defender a filha de 15 anos, foi socorrida à Santa Casa.

Caso

Edivânio Teodoro da Silva (32), morreu na noite da virada do ano, neste domingo (31), após tentar esfaquear mãe e filha que comemoravam a chegada do Ano Novo. A tentativa aconteceu por volta das 21h50, no Jardim Noroeste.

De acordo com a ocorrência, mãe de 33 anos e a filha de 15 comemoravam o Réveillon no quintal da própria residência, fazendo um churrasco, quando Edivânio, conhecido de ambas, passou pela rua.

Ainda segundo informou a polícia, por conhecerem Edivânio, mãe e filha chamaram ele para entrar e participar do jantar. A filha da autora afirmou à polícia que ele parecia alterado e visivelmente "drogado", e durante um discussão com a menor, Edivânio acabou a agredindo, Rosângela vendo a confusão se posicionou a frente da filha para defendê-la, quando acabou levando duas facadas.

O autor que é servente de pedreiro, sacou então uma faca da cintura e tentou golpear a filha de 15 anos, que correu para o interior da residência. A mãe, para se defender pegou também uma faca e foi atrás do homem, que ainda tentava atingir a adolescente. Armada Rosângela acertou o agressor com golpe no peito.

Reação

Ainda segundo depoimento, durante a confusão, a mãe, vendo a filha em perigo, golpeou Edivânio também com um faca. A mãe acabou sendo atingida por uma facada na barriga, totalizando três facadas ao todo. Já o servente foi golpeado na altura do peito. Foi quando o agressor gravemente ferido saiu da residência e as mulheres chamaram o socorro.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou e socorreu a mãe, o servente foi encontrado a 50 metros do local, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher foi levada para a Santa Casa e se encontra em atendimento, e à princípio não corre riscos.