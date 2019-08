ACIDENTE Vítima de acidente na BR-163 viajava com mulher e filho adolescente Condutor que morreu seguia viagem com a esposa, filho adolescente e cunhada

Carro de passeio ficou com a frente destruída Foto: Foto - Divulgação/ PRF

Vítima fatal da colisão de seu veículo Punto em uma carreta, esta tarde (07) na BR-163 em Campo Grande, Valdecir Vicente Santana, de 44 anos, seguia viagem com a esposa, de 39 anos, o filho de 17 e a cunhada, de 48 anos. Outro homem, de 35 anos, também ficou ferido com a batida. Todos estão internados na Santa Casa de Campo Grande.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista da carreta, de 70 anos, acessava a entrada do Posto Locatelli que fica à margem da rodovia, na saída para São Paulo. O motorista seguia no sentido Campo Grande/Anhandui e acabou colidindo no veículo que estava no sentido contrário.

Segundo ele a batida ocorreu já no acostamento da rodovia, durante uma conversão. O motorista foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, onde prestou depoimento e a previsão era de que fosse liberado em seguida. Ele foi submetido a teste do bafômetro, mas não foi constatado embriaguez.

Após a batida Valdecir Vicente foi atendido ainda com vida, mas morreu à caminho do hospital. As outras vítimas também foram atendidas conscientes e encaminhadas para a Santa Casa, conforme o policial rodoviário federal André Gimenes, que atendeu a ocorrência.

Viaturas do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da CCRMSVia estiveam no local do acidente. A documentação de ambos os condutores e veículos também estava em dia.