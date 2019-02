FATALIDADE Vítima de acidente no Parque dos Poderes morre na Santa Casa Morreu horas após dar entrada no hospital com TCE grave

Por: TERO QUEIROZ 09/02/2019 às 10:55 Comentar Compartilhar

Ela não conseguiu frear e chocou-se violentamente Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado Marcela Oliveira Mareco, de 27 anos, que ficou ferida em acidente entre carro e moto na tarde dessa sexta-feira (8), não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Campo Grande. Acidente aconteceu no Parque dos Poderes e a vítima estava em uma motocicleta. Segundo o site Correio do Estado, após a batida, a mulher recebeu socorro de duas equipes do Corpo de Bombeiros, foi encaminhada à Santa Casa em estado gravíssimo, com traumatismo crânio encefálico. Conforme o hospital, por volta das 18h, Marcela entrou em parada cardíaca e não resistiu. COLISÃO Marcela pilotava sua moto, Honda Titan, pela Avenida do Poeta, por volta das 11h40 desta sexta-feira (8), quando na intersecção com a rua Gardênia, um veículo Volkswagen Polo, conduzido por um servidor público de 36 anos, teria entrado em sua frente. Ela não conseguiu frear e chocou-se violentamente contra a traseira do veículo, sendo arremessada ao asfalto. Com o impacto, a moto da vítima ficou completamente destruída, e ela acabou tendo um corte profundo na cabeça, que se agravou a um traumatismo craniano encefálico, resultando em sua morte. O motorista do veículo que não teve o nome revelado, não teve ferimentos, e deve responder por homicídio culposo, sob a direção de veículo automotor.