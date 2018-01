Santa Casa Vítima de acidente pela manhã, motociclista está segue com traumatismo Thaysller sofreu traumatismo craniano moderado

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Foi identificado como sendo Thaysller Mendonça de Oliveira, de 19 anos, o moticiclista que ficou ferido após colisão com um veículo Fiat Uno, nesta manhã, sexta-feira (26), no cruzamento das ruas Ceará e Piratininga, no bairro Jardim dos Estados. Levado para a Santa Casa de Campo Grande, o jovem está em observação na área vermelha do hospital, a espera de avaliação da ortopedia.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, Thaysller sofreu traumatismo craniano moderado, mas já foi liberado pelo setor da neurologia. Apesar disso, ele deve ficar em observação pelas próximas oito horas e, em seguida, os exames devem ser refeitos.

O jovem também apresenta fratura no fêmur direito, ferimento em um dos joelhos e escoriações pelo corpo.

Acidente

O acidente na rua Ceará foi provocado por um motorista que desrespeitou as leis de trânsito e, segundo a polícia de trânsito, fez uma conversão proibida, à esquerda. O Fiat Uno era conduzido pelo tratorista José Sebastião Pereira, de 55 anos.

Com a violência da batida, o para-brisas do automóvel foi arrancado e a lateral ficou danificada. A placa que indica o nome das ruas, que estava localizada na calçada, foi arrancada.