Iguatemi Vítima de latrocínio, pecuarista é morto a pauladas, autores são presos

Vítima de um latrocínio, o produtor rural Eloir José Pelizzaro, foi morto a pauladas na madrugada desta sexta-feira,. dia 25 de janeiro, na Fazenda Rodeio Bonito, de propriedade dele, localizada no município de Iguatemi, na região Sul do Estado.

Dois jovens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos no final da tarde de ontem, depois de terem fugido com o veículo Ecosport da vítima para o Paraguai, conforme informações do portal Itudo.

Do local do crime a dupla também teria levado diversos objetos do produtor que era natural da cidade de Palotina, no Paraná.

Os criminosos já seriam velhos conhecidos da polícia e foram presos por agentes da Polícia Nacional do Paraguai, com o veículos, pertences e dinheiro da vítima.