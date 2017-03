Capital Vítima duas vezes; Após cair em buraco e descer pedindo ajuda mulher tem celular roubado

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma motorista, de 25 anos, foi vítima de furto depois de cair com o carro em um buraco e descer para pedir ajuda na noite desta quarta-feira (29), em Campo Grande, na Rua Sete de Setembro.

De acordo com o registro a vítima disse que transitava com seu veículo por volta das 18h30 quando acabou caindo em um buraco da via estourando seu pneu. Ela desceu para pedir ajuda com o celular nas mãos, momento em que o autor passou correndo levando o aparelho.

Ela começou a gritar por socorro e policiais avistaram o homem correndo, quando houve perseguição por aproximadamente 10 minutos. O autor foi alcançado, detido e levado para a delegacia de polícia.