Batayporã Vítima pega carona e carro capota em curva na MS-134 "Ela sofreu apenas ferimentos leves"

O veículo modelo Peugeot ficou com a parte frontal totalmente destruído Foto: Reprodução

Duas pessoas ficaram feridas depois que um veículo Peugeout/207 em que seguiam, pela rodovia MS-134, entre as cidades de Batayporã e Nova Andradina, capotou nesta quarta-feira, dia 06 de junho.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o motorista do veículo estava em viagem sentido Nova Andradina, quando perdeu o controle da direção depois de uma curva e capotou o carro. A passageira do automóvel informou que estava apenas de carona com o homem.

Ela sofreu apenas ferimentos leves. Segundo o site Jornal da Nova, o condutor do veículo também teve alguns ferimentos pelo rosto e no corpo, mas ambos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina e encaminhados para o Hospital Regional. O veículo ficou totalmente destruído.