Fatalidade Voltando de um casamento família morre em acidente no RS Apenas uma sobrevivente, quatro mortos

Veículo ficou completamente destruído Foto: Divulgação/PRF

Quatro pessoas, uma delas moradora em Dourados, morreram em um acidente de trânsito em Boa Vista das Missões, Região Norte do Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (14). De acordo com a Polícia Civil, todos são da mesma família e, provavelmente, voltavam de um casamento, já que havia um convite com data de sábado (13) no porta-luvas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que eles estavam saiu da pista e se chocou contra uma árvore, na altura do km 87 da BR-158. Uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo.

Morreram no local, conforme a Polícia Civil, Valderi da Silva Santos, 57 anos, motorista do carro, Aulívia Poncio Machado, 77 anos, João Alberi Machado, 53 anos e Soray Santos Matos, 42 anos, residente em Dourados.

Havia cinco pessoas dentro do carro. Uma mulher de 53 anos foi resgatada com vida. Ela é companheira de Valderi e filha de Aulívia, mãe também de João Alberi, casado com Soray. O casal teria viajado do Mato Grosso do Sul para encontrar os familiares. Todos são naturais de Palmeira das Missões, segundo a Polícia Civil.

A sobrevivente recebeu atendimento em uma ambulância do Samu e foi encaminhada a um hospital de Palmeira das Missões.

Bombeiros auxiliaram no socorro. Uma equipe de perícia também foi ao local do acidente para análises. A rodovia não precisou ser interditada. Não se sabe ainda o que causou o acidente.

Fonte: Página Brazil.