VIOLÊNCIA “Vou meter fogo em vocês”, diz avô antes de riscar fósforo e tentar matar filha e neto Idoso jogou álcool contra as vítimas e tentou queimá-las

1° Delegacia de Polícia Civil de Corumbá Foto: Reprodução/Capital News

Homem de 59 anos é acusado de agredir a filha de 32 anos, e atear fogo no neto de 15 anos. O caso aconteceu por volta das 19h de segunda-feira (18), em Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, a filha do acusado disse, que tudo começou com uma discussão familiar. O idoso teria ido à casa da filha e acabou dando um tapa no rosto dela. Ao perceber que a mãe tinha sido agredida, o adolescente partiu para cima do avô, que o derrubou e o agrediu com socos e chutes.

Na sequência, o suspeito foi até a residência dele, ao lado da casa da filha, pegou uma garrafa com e ao retornar, disse: “vou meter fogo em vocês”, jogando álcool contra a filha e o neto.

Agressivo, logo na sequência o idoso acendeu um fósforo e jogou contra o neto que estava com álcool na camiseta. Desesperado com as chamas, o garoto correu até o quintal e se jogou em uma piscina de plástico e depois fugiu pulando o muro, devido o comportamento agressivo do avô.

Ainda segundo o site, uma equipe policial foi acionada e ao chegar, constatou que o autor estava em frente da casa, querendo que as vítimas saíssem de lá. Ele foi preso e ao ser levado para a delegacia afirmou na frente dos militares que depois de ser liberado, retornaria para botar fogo no imóvel. Não foi informado o motivo da discussão. O caso foi registrado como violência doméstica.