Corumbá 200 famílias recebem moradias e mais 1,1 mil serão contempladas em 2018 Governador Reinaldo Azambuja assinou ainda, em agenda no município, contrato para construção de 32 bases habitacionais no Loteamento Guató, pelo Programa Lote Urbanizado.

Foto: Chico Ribeiro

Duzentas famílias corumbaenses realizaram o sonho da casa própria na manhã desta quarta-feira (20.12), com a entrega das chaves do residencial Casa Nova. Além da entrega, o governador Reinaldo Azambuja assinou contrato para a construção de 32 bases habitacionais no loteamento Guató e adiantou que no mês de fevereiro de 2018 irá retornar ao município para entregar as chaves de mais 1.100 moradias.

Na agenda, o governador destacou a importância de garantir uma moradia digna às famílias, contempladas para saírem de áreas consideradas de risco. A babá Bruna Pinho, de 35 anos, foi uma delas e vai passar o Natal na casa nova com as três filhas. “Daqui para frente vamos tocar a vida na casa nova, lutar, conseguir manter bonita assim como pegamos. Fico feliz por mim e por elas”, comemorou.

“Tomamos medidas duras, mas necessárias para podermos viver esse momento das entregas: são casas, asfalto novo, saneamento, ruas sendo recuperadas como hoje nós assinamos aqui, reconstrução da Santa Casa, isso só foi possível com trabalho, responsabilidade, organização e parcerias. A gente fica muito feliz com as entregas que deixa hoje aqui em Corumbá”, resumiu o governador Reinaldo Azambuja.Ele destacou na área da habitação, os investimentos estaduais vêm sendo feitos por meio de diversas modalidades para atender a população, com residencias sendo construídos pelo Lote Urbanizado, programa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), parceria com os governos Federal e Municipal incluindo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e diversos outros.

Na entrega a obra foi executada pelo Governo Federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de remover moradores de áreas de risco. A construção contou com contrapartida da Prefeitura e o Governo do Estado foi parceiro no abastecimento de água.Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Evandro Lima, falou sobre a parceria do Executivo em vários projetos de habitação. “É bom lembrar a participação que o Governo de MS tem tido nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida por todo o Estado”, afirmou. “Nessa entrega tem esforço das três esferas do Poder – União Estado e Município – em benefício dos que mais precisam”, completou.

Diretor nacional de Habitação da Caixa, Paulo Antunes, lembrou da história do residencial cuja obra passou por quatro gestões municipais. “Um empreendimento como esse tem a capacidade de melhorar a vida de muitas pessoas, dando dignidade a elas”, enfatizou, ao lembrar da parceria entre os Poderes para a conclusão do projeto. Ele destacou que as famílias passarão o Natal em suas casas próprias. “O que importa é que o sonho de vocês está realizado”, finalizou.