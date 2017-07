Conspiram contra a Lava Jato A bancada dos casos de polícia quer o fim da delação premiada Os parlamentares que conspiram contra a Lava Jato merecem ser transferidos dos gabinetes na Câmara dos Deputados para celas na cadeia

Foto: Lucio Bernardo Jr/Câmara dos Deputados

Nas catacumbas da Câmara dos Deputados,um bando de casos de polícia com direito a foro privilegiado armam mais uma conspiração forjada para enfraquecer a Operação Lava Jato. Como informou o Estadão, integrantes da comissão encarregada de modernizar o Código de Processo Penal se juntaram para mudar as normas que regem a delação premiada, a prisão preventiva e a condução coercitiva. Haja atrevimento.

O espetáculo da insolência cafajeste não para por aí. A bancada dos meliantes cinco estrelas também sonha com a revogação da regra, recentemente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a pena deve começar a ser cumprida depois de confirmada em segunda instância. Acham pouco: preferem a restauração do infame sistema que permitia até a assassinos confessos desfrutar da liberdade enquanto a sentença não transitasse em julgado no STF.Nenhum dos alvos dos inimigos da Lava Jato precisa de mudanças. Quem implora por uma mudança, física e urgente, são os conspiradores delinquentes. Devem ser transferidos o quanto antes dos gabinetes que ocupam na Câmara para uma cela na cadeia.