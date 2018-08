Eleições 2018 A corrida no TSE para tirar Lula do páreo Pelo menos seis pessoas já entraram com pedido de impugnação à candidatura do ex-presidente

No momento em que o PT registrou a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República nas eleições de 2018, o partido também abriu uma corrida entre quem pretende tirar o líder petista da disputa eleitoral mais pulverizada e incerta das últimas três décadas.

Até agora, foram apresentados seis pedidos para barrar a candidatura do ex-presidente: a procuradora-Geral da República, Raquel Dodge; o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL); Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre (MBL); o ator Alexandre Frota, filiado ao PSL; Marcelo Feliz Artilheiro, filiado ao PSDB; e, por último, o advogado Aguiar dos Santos.

Segundo a Lei Eleitoral os registros de candidaturas só podem ser impugnadas por candidatos, partidos políticos ou pelo Ministério Público. Aos cidadãos que não participam do processo eleitoral cabem apenas apresentar “notícia de inelegibilidade”. Para o cientista politico, Sérgio Praça, porém, os pedidos apresentados ao TSE “não vão mudar o jogo”. “Afinal, o jogo já está feito”, avalia.

Representando o MP, Raquel Dodge contesta a candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa. Para ela, o ex-presidente está inelegível por ter sido condenado em segunda instância. A procuradora apresentou ao TSE uma certidão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirma a condenação de Lula pelo órgão colegiado no caso do tríplex do Guarujá. Além disso, Dodge defendeu que Lula não pode ser autorizado a fazer campanha sub judice, ou seja, enquanto o TSE não toma uma decisão definitiva.

O pedido de Raquel Dodge, que também exerce o cargo de procuradora-geral eleitoral, foi apresentado horas depois de o PT registrar a candidatura de Lula. O requerimento será analisado pelo vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, como confirmou a presidente da Corte, ministra Rosa Weber nesta quinta-feira. Se o jogo ainda não foi jogado, o que falta menos de dois meses para acontecer, as regras, pelo menos, já tinham sido definidas.

No dia seguinte, às 13h01 de quinta-feira (16), Jair Bolsonaro também pediu a impugnação da candidatura de seu virtual concorrente. De acordo com os advogados do presidenciável, a inelegibilidade do ex-presidente “decorre de prova exclusivamente documental”. “É do conhecimento geral que o pretense candidato foi condenado”, argumentam. Procurado, Bolsonaro não foi encontrado para comentar o assunto.

O cientista politico Sérgio Praça classificou o movimento feito pelo candidato do PSL como “arriscado” por causa do eleitor nordestino – mais propenso a apoiar Lula. “O que pode chegar a esse eleitor é que Bolsonaro tirou Lula da disputa”, disse. “Os eleitores do deputado federal podem vibrar [com a o pedido de impugnação], mas se ele quiser ganhar a eleição, vai ter que atrair o voto no nordeste”, disse Praça.