Eleições 2018 A pedido de André, Simone vai disputar o Governo

A pedido do ex-governador André Puccinelli, a governadora Simone Tebet aceitou disputar o Governo do Estado, passando a ser assim a pré-candidata do MDB. Seu nome deverá ser levado à convenção do partido, marcada para o próximo sábado (04) em Campo Grande.

Os dirigentes do MDB, reunidos na manhã deste domingo (29), tomaram conhecimento do pedido feito pelo ex-governador e, por unanimidade, apoiaram a medida, tão logo a senadora também concordou em aceitar essa indicação.