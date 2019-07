NEGOCIATA "A velha é nova": Bolsonaro paga R$ 3 bilhões para passar nova Previdência Com receio de cair na pedalada fiscal, Bolsonaro não vê outro caminho e começa 'toma lá dá cá'

Foto: Reprodução/Senado Federal

Eleito através da onda “antissistema”, Jair Bolsonaro (PSL), desfigura o principal ponto defendido em sua campanha: “No nosso Governo, não terá toma lá dá cá”, a fala ainda é fresca, mas após a aproximados 7 meses de mandato presidencial, Bolsonaro mudou a postura ante aos seu ‘colegas de bancada’, por lá, apenas lhe falta um homem, aquele que ele [Bolsonaro], “queria ter estado perto mais vezes”, falamos de Eduardo Cunha, que já não figura mais no legislativo, condenado por chefiar quadrilhas e maquinar contratos com empresas para desvio de dinheiro público. Na falta de Cunha, Bolsonaro elegeu outras figuras, papo para outro momento.

No domingo (30), Bolsonaro escancarou a negociata com parlamentares, demonstrando que a ‘velha política, ainda é nova’. Em oferta de R$ 10 milhões em emendas à cada deputado federal, Bolsonaro quer que eles votem a favor da reforma da Previdência.

Dessa forma o chefe do executivo federal, irá conseguir o que na ‘velha política’, chamavam apoio, agora na “nova política”, é permitido e ainda o povo apoia, e sabe-se lá porquê, alguns dizem até que é medo de confessar que fizeram uma escolha torpe à cadeira presidencial, mas nada disso é certo. O certo é que os parlamentares saíram ganhando com isso.

Em uma conta rápida, serão movidos do cofres do país mais de R$ 9,1 bilhões, esse recurso direcionados a quem votar pela Previdência. Para detalhar, a conta é: 564 deputados e senadores, podem pedir até R$ 15,4 milhões em emendas ao Orçamento federal de 2019. Essa quantia bilionária é o custo da decisão de Bolsonaro, que fará de tudo para não cair na pedalada fiscal, até mesmo castigar os milhares de eleitores que nele depositaram a confiança.

Alguns acreditam que Bolsonaro estaria blefando ao oferecer os valor pelo ‘sim’ da Previdência. No entanto, a execução dos repasses dessa verba seria obrigatória, perante lei.

Não tendo Cunha, o manobrista que restou à Bolsonaro, paira a Casa Civil, Onyx Lorenzoni é quem chefia a negociata em prol da reforma. A oferta inicial seria dos R$ 10 milhões, que discorremos no topo, no entanto foi Onyx quem decidiu, após conversa, em abril, com o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), por aumentar o valor. Mas os partidos, acharam que a “esmola era demais”, aí veio a dúvida se o Planalto cumpriria mesmo o acordo.

Diante do impasse, o Planalto chegou à oferta da semana passada, de direcionar R$ 10 milhões imediatamente e mais R$ 10 milhões no momento da votação no plenário.

O valor cheio de R$ 9,1 bilhões seria para comprar todos os parlamentares, mas o valor previsto mesmo a ser gasto é de R$ R$ 3 bilhões, o que pagaria 308 votos necessários para aprovação na Câmara.

“Esse extra ele não pagou ainda, mas vai pagar. Ele continuou o toma lá dá cá do mesmo jeito. Porque se ele pagar as emendas [extras] ele está tentando comprar prestígio, ou aprovar alguma coisa através de dinheiro público”, diz o deputado Mauro Lopes (MDB-MG), um dos poucos a falar abertamente.

Um inovação curiosa surge aqui. Bolsonaro não quis abrir concurso público aos cargos federais e também não negociou com partidos. Decidiu reservar parte dos cargos na Esplanada à militares e apenas algumas pastas ele colocou as chamadas ‘QIs’ das bancadas, a deputada sul-mato-grossense Tereza Cristina (DEM), foi vista com bons olhos pelos ruralistas. A turma evangélica apontou Damares Alves à pasta da Mulher Família e Direitos Humanos. E de novo, agora no caso da saúde, o sul-mato-grossense, Luiz Henrique Mandeta, que assumiu a pasta da saúde.

Cada um desses nomes poderia levar quem quisessem com eles, no início com equipes reduzidas, mas logo Bolsonaro recuou dessa decisão, abrindo mais vagas.

Também em abril desse ano, o Governo Bolsonaro começou a oferecer cargos nos estados, ação mal vista pela lei.

“Vejo deputado brigando por cargos nos estados que, sabe, não têm relevância nenhuma. Funasa [faz uma cara de espanto]. Vai executar alguma coisa se a presidência da Funasa ou governo aqui não libera? Não tem autonomia pra nada. Ah, o fulano no estado indicou o superintendente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Vale o quê, politicamente?”, disse o deputado João Campos (PRB-GO), expoente das frentes evangélica e de segurança pública, Á Folha de S. Paulo.

Outra manobra bastante obscura de Jair Bolsonaro, foi a criação do apelidado “banco de talentos”, onde parlamentares pidem listar apadrinhados à cargos públicos. A medida ainda está no papel e chegou ser criticada pelo próprio líder o PSL, Major Olímpio, de São Paulo. “Tucanaram o apadrinhamento”, disse no Senado.

Com intuito de ressuscitar o extinto, ministério das Cidades e da Integração Nacional, o Presidente, decidiu dar o poder ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para escolherem os nomes à pasta, no entanto, a negociata azedou e foi descartada.

Mas na Educação, o ministro Abraham Weintraub nomeou Antonio Campos para a presidência da Fundação Joaquim Nabuco, por indicação do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE).

Campos é irmão do ex-governador Eduardo Campos (morto em 2014) e filho da ministra do Tribunal de Contas da União Ana Arraes.

Em um ponto há um certo consenso em ambos os lados: a relação de Bolsonaro com o Congresso continua precária.

Segundo congressistas, por uma confluência de fatores: falta de confiança nas promessas palacianas, bagunça administrativa, interlocução parlamentar defeituosa e a manutenção de um discurso público de criminalização da política que, nos bastidores, o governo continuou praticando nesses seis primeiros meses.

*Com informações da Folha de S. Paulo.