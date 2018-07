Eleições 2018 Absolvição pode levar Delcídio a concorrer ao Senado A sentença é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, do Distrito Federal

O ex-senador Delcídio do Amaral (PTC-MS) foi absolvido da acusação de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Ele foi denunciado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot no Supremo Tribunal Federal (STF) por ter, na época, foro privilegiado. A sentença do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal no Distrito Federal.

Com a decisão do juiz Ricardo Leite, o ex-senador irá recorrer ao STF para anular os efeitos da inelegibilidade da cassação do seu mandato pelo Senado. Ele poderá concorrer as próximas eleições para o Senado

Delcídio poderá usar os mesmos argumentos do senador cassado Demóstenes Torres (GO). O STF autorizou Demóstenes a concorrer as próximas eleições.