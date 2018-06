Caarapó Ação de Vander garante escavadeira hidráulica e muitos recursos para Caarapó

O deputado federal Vander Loubet recebeu hoje (27) no seu escritório em Campo Grande a visita do vereador Edson Baratella (o Pontinha), de Caarapó, e de representantes da Associação dos Produtores da Região do Poique. Na pauta esteve a destinação de recursos e benefícios para o município.

Vander informou à Pontinha e aos produtores que uma escavadeira hidráulica adquirida com emenda parlamentar de sua autoria em 2012 está sendo realocada de Ladário para Caarapó. “Viabilizei essa patrulha mecanizada pelo antigo Ministério da Pesca e Aquicultura. Ela cumpriu seu papel em Ladário, atendendo a diversas demandas. Agora vai poder beneficiar os produtores de Caarapó”, explicou o deputado.

Desde 2015, em parceria com o também deputado Zeca do PT, Vander viabilizou para Caarapó R$ 5 milhões em emendas e recursos federais e estaduais. Essa verba está sendo aplicada em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais (obras executadas pelo Governo do Estado), saneamento básico em aldeias (obras a serem executadas pelo Dsei – Distrito Sanitário Especial Indígena, órgão vinculado ao Ministério da Saúde) e custeio dos serviços de saúde pública (compra de medicamentos para a farmácia básica, materiais hospitalares etc.).

Para o Orçamento Geral da União (OGU) de 2019, o deputado firmou com o vereador Pontinha o compromisso de indicar para Caarapó uma emenda para aquisição de caminhão resfriador de leite. E ainda para este ano, Vander destacou que vai trabalhar para garantir uma patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores do município. “O Pontinha é nosso parceiro em Caarapó e sempre reivindicou melhorias para o município. Por isso vamos trabalhar firme para buscar atender as demandas que ele nos trouxe hoje”, concluiu Vander.