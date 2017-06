“Ação Jovem” Ação jovem vai levar serviço e revitalização as praças de Campo Grande

Por: Redação com assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, sob a coordenação da Subsecretaria Municipal de Políticas para Juventude, promove na próxima segunda-feira (11.05), na praça do Bairro Coophasul, a primeira edição do projeto “Ação Jovem”.

Desenvolvida em parceria com as atléticas das universidades de Campo Grande, a iniciativa, que acontecerá das 8 às 17 horas, oferecerá diversos serviços e contará também com uma ação de revitalização e paisagismo da praça – que é bastante frequentada pelos jovens da região.

“É um projeto importante porque está reunindo jovens da capital que têm espírito de voluntariado, proporcionando à população, específica da região, serviços que nem sempre são oferecidos. Todos os meses a ação chegará a um bairro de Campo Grande”, explicou o subsecretário de políticas para juventude, Maicon Nogueira.

Durante o período da Ação Jovem serão oferecidos diversos serviços e atividades, como atendimento médico e odontológico, assessoria jurídica, testes de DST, feira de troca e doação de livros e de adoção de animais. O público terá também atividades artísticas, esportivas e culturais.

A ação também garantirá um visual novo as praças, com corte da grama, poda das árvores, troca de lâmpadas e um projeto paisagístico. Uma empresa doou plantas para fazer este trabalho paisagístico, que será realizado pelos jovens.

O projeto Ação Jovem será a oportunidade de mostrar que existem meios de se transformar uma realidade, através de ações que darão novas perspectivas aos jovens de Campo Grande.

Serviço:

A praça do bairro Coophasul fica na Rua Cotegipe, entre as Ruas Clovis Mato Grosso e Moussa Hana Tanous.