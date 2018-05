Ação parlamentar de Moka afirma presença do MDB nos municípios MDB-MS tem desempenho de senadores como compromisso municipalista

As ações políticas e parlamentares dos senadores Waldemir Moka e Simone Tebet , sobretudo na busca de recursos por meio de emendas e projetos e também no papel de interlocução com o governo federal, têm adquirido importância estratégia para o MDB de Mato Grosso do Sul. Uma importância que, em ano eleitoral, reveste-se de apelo singular, na medida em que estende e consolida a presença da sigla em todas as regiões do Estado.

Esta é uma das avaliações dos dirigentes do partido sobre os resultados do projeto "MS Maior e Melhor", que nestes primeiros cinco meses do ano colocou lideranças e militantes de diversas regiões em contato aberto para debater as demandas internas e iniciar o encaminhamento das propostas de estratégia política e eleitoral. O saldo dessa mobilização será a principal matéria-prima da plataforma de campanha do ex-governador André Puccinelli na sucessão estadual.

Enquanto Simone tem mandato até 2022, Moka é pré-candidato à reeleição. Ambos, no entanto, tratam dos mandatos com absoluta prioridade, focalizando especialmente os apelos municipalistas, desde investimentos em infra-estruturar, saúde, educação, habitação e meio ambiente como em temas institucionais, entre os quais um novo pacto federativo,

com justiça tributária para estados e municípios, e reformas de base e estruturais, como a política e a da previdência.

CIRCUITO POSITIVO - Coordenador da bancada sulmatogrossense em Brasília - que tem três senadores e oito deputados federais -, Moka estabeleceu um circuito propositivo e de resultados na convivência com os colegas. As articulações vitoriosas na proposição das emendas e no resgate de recursos que estavam praticamente perdidos deram aos 79 municípios sulmatogrossenses novas oportunidades de aporte financeiro para investimentos em obras de infraestrutura e logística.

Entre as conquistas já consolidadas neste arco de resultados estão, por exemplo, a restauração e a modernização de rodovias federais, como a BR-163. Já saindo do papel, com as etapas mais complexas superadas, avança rapidamente o projeto para a construção das estruturas físicas dos modais e travessias da Rota Bioceânica para acesso ao Oceano Pacífico, em suas duas versões de traçado.

Uma das opções dessa rota é sair pela fronteira com o Paraguai, a partir de Porto Murtinho. A cidade, cujo acesso rodoviário é a BR-267, de excelente trafegabilidade, fica às margens do Rio Paraguai, dispondo de terminal portuário e no mapa de conexão com os vizinhos latino-americanos é ponto estratégico. Por hidrovia e por rodovia é possível atravessar o território paraguaio, entrar na Argentina e daí avançar até o Peru e o Chile, porta de ingresso no pacífico.

Para garantir esse caminho, algumas pendências essenciais estão resolvidas. Na última terça-feira, uma delas, com proposta dos congressistas sulmatogrossenses liderados por Moka, o Senado aprovou o acordo binacional para a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, com recursos iniciais de R$ 56 milhões já provisionados em orçamento.

POR CORUMBÁ - A outra rota bioceânica sai da cidade de Corumbá e entra na Bolívia, pela hidrovia do Rio Paraguai, pela ferrovia ou pela rodovia até Santa Cruz de La Sierra, construída pelo governo boliviano. Da Bolívia o traçado prossegue até o Chile, com modais que levam a portos como o de Iquique.

No final da semana, Roberto Ampuero, ministro chileno de Relações Exteriores, reuniu-se com Moka e aplaudiu o tratamento dado ao projeto da bioceânica pelos congressistas brasileiros. Disse que o governo do Chile está entusiasmado com a agilidade e a qualidade demonstradas pelos brasileiros para materializar esta que é uma das mais antigas e históricas metas integracionistas da América Latina.

Com a ação dos 11 congressistas quem ganha é o Brasil, notadamente pela afirmação de Mato Grosso do Sul como pólo de fomento dos negócios de entrada e saída dos produtos de importação e exportação do Mercosul. E, seguramente, a atuação do senador Waldemir Moka projeta um reflexo positivo e de grande amplitude para o MDB em todo o Estado.