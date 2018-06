Infraestrutura Aced de Dourados solicita e Governo atende pedido de revitalização de onze ruas "Aced também propôs em parceria com a Prefeitura de Dourados, a campanha “Adote Um Canteiro”"

Após solicitação da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) ao Governo Estadual, onze ruas do centro de Dourados também serão revitalizadas ampliando assim as obras na região.

Desde o início do ano, o Estado vem executando obras de pavimentação no município, o projeto inicial incluía as três principais avenidas do centro da cidade (Joaquim Teixeira Alves, Marcelino Pires e Weimar Gonçalves Torres). O pedido para ampliar as obras foi feito pela associação e nesta sexta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja, vem ao município pra assinatura da autorização para a revitalização.

As obras abrangem onze ruas: Albino Torraca, Melvin Jones, Firmino Vieira de Matos, João Rosa Góes, Avenida Presidente Vargas, João Cândido Câmara, Nelson de Araújo, Hayel Bon Faker, Dr. Camilo Ermelindo da Silva, Hilda Bergo Duarte e Toshinobu Katayama. A área engloba mais de 200 comércios e empreendimentos.

“É um passo importante para os comerciantes de Dourados. A Aced trabalha sempre em prol de melhorias para os associados. Acreditamos que essa recuperação irá trazer muitos benefícios ao comércio local e também mais facilidade na locomoção no centro da cidade”, afirma Elizabeth Rocha Salomão, presidente da Aced.

Além das obras na pavimentação, a Aced também propôs em parceria com a Prefeitura de Dourados, a campanha “Adote Um Canteiro”, que tem o intuito de preservar e conservar os canteiros centrais transformando assim a área central por inteiro.

Na sexta-feira (29), às 09h, o governador assinará a autorização de licitação das obras de recuperação asfáltica da área central, em cerimônia na Escola Estadual Vereador Moacir Djalma Barros, no bairro Dioclécio Artuzi. No mesmo dia, às 17h na Aced, haverá palestra com o setor empresarial e agronegócio de Dourados e região com a presença do pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin, acompanhado do governador.