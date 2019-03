TRANSTORNO Administração de Jair Bolsonaro beira ao caos, diz Jornal O Globo

Foto: Divulgação

O grupo Globo chegou à conclusão de que Jair Bolsonaro, consequência direta de sua perseguição ao ex-presidente Lula, trouxe o caos a Brasil.

De acordo com o editorial do Jornal O Globo pulicado nesta sexta-feira (29), o jeito de administrar de Jair Bolsonaro beira ao fracasso. "Nestes quase 90 dias de poder, se há um método de governar do presidente Jair Bolsonaro, é o do confronto, o que tem produzido na política algo próximo ao caos", diz editorial, que condena os ataques do presidente a Rodrigo Maia (DEM-RJ), que comanda a Câmara dos Deputados.

No texto, o jornal enfatiza ainda que o fato de Bolsonaro determinar que militares relembrem o golpe de 64 é uma afronta. "Resta esperar, por exemplo, que o Planalto deixe de agir como se a campanha eleitoral não houvesse acabado. A própria determinação do presidente para os quartéis relembrarem o golpe de 31 de março de 64 é um ato de confronto. Coube aos generais, com bom senso, registrar, na Ordem do Dia que será lida na data, a importância da transição democrática", aponta ainda o jornal, que apoiou os golpes antidemocráticos de 1964, do qual já se desculpou, e o de 2016, que o grupo ainda não reconhece.