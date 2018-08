Vereador Carlão Agetran atende indicações do Vereador Carlão instalando quebra-molas

Em atendimento a indicações de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) executou instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) com adequação das passagens de níveis para cadeirantes. Instalaram quebra-molas na Avenida Rodoviária, próxima a Rua Macunaíma no Bairro Atlântico Sul. Na mesma Avenida Rodoviária, em frente ao condomínio Residencial Apoena Meireles no Bairro Coronel Antonino.

“Também instalaram redutores de velocidade na Rua Nhamundá, entre as Ruas Marie e Vaupes no Jardim Columbia. Outro na Rua Pindaré também no Jardim Colúmbia”, detalhou.

O vereador ressaltou que tem encaminhado as indicações as secretaria municipais e visitado os titulares das pastas para garantir agilidade na execução dos serviços.

“Esses atendimentos podem parecer simples, mas são fundamentais para a garantia da qualidade de vida da população e boas condições na infraestrutura dos bairros da nossa cidade”,concluiu.